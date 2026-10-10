Tenis
10 de octubre de 2026 a la - 11:20

El argentino Báez se despide de Shanghái ante Vacherot, vigente campeón

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El argentino Sebastián Báez cayó eliminado este sábado (6-4, 7-6 (5)) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái a manos del monegasco Valentin Vacherot, vigente campeón del torneo.

Por EFE
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Cuando todo parecía perdido en el segundo set, Báez tiró de casta y rompió el potente saque de su rival para forzar el 'tie break', pero no fue suficiente para que el partido llegase a la manga de desempate.

Este fue el primer enfrentamiento entre el argentino, de 25 años y situado en el puesto 53 del 'ranking' mundial, y el del Principado (n.14), de 27 años.

Vacherot se enfrentará en la siguiente ronda al estadounidense Tommy Paul, quien se impuso con facilidad al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por un doble 6-2.