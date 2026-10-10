El español Carreño elimina al chileno Tabilo en la segunda ronda de Shanghái

El partido se vio suspendido temporalmente a causa de la lluvia que cayó sobre el complejo de Qizhong durante la tarde, ya que se disputaba en una de las pistas exteriores, al descubierto.

El chileno tuvo de cara la victoria pero perdió en el 'tie break' del segundo set y cedió en la manga definitiva ante el veterano tenista asturiano, situado actualmente en la posición número 65 de la clasificación global.

La victoria del español desequilibró a su favor el balance entre ambos: Tabilo y él se habían enfrentado en dos ocasiones hasta ahora, una en la Copa ATP de 2022, con victoria para el gijonés, y otra este mismo año en Roma, donde fue el chileno quien se impuso.

Carreño deberá afrontar un duro duelo en la siguiente ronda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie para el torneo, quien se vio obligado a remontar hoy ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (4-6, 7-6 (1), 7-5).