Davidovich se lleva un duelo igualado ante el 'top 10' Tiafoe y se mete en octavos

El primer set empezaría accidentado para 'Foki': pasado un cuarto de hora, tuvo que pedir atención médica por problemas en la espalda. Pero pudo volver a pista para hincharse a colar golpes ganadores.

Tiafoe y sus endiablados derechazos se negaban a rendirse, así que tocaba resolver todo en el 'tie break'. Parecía que el estadounidense se lo iba a adjudicar, con un 3-0 a favor, pero empezó a fallar y el malagueño fue quien se llevó el gato al agua.

Tras una primera manga sin una sola oportunidad de quiebre, 'Foki' desperdiciaría la que tuvo, pero Tiafoe no. Así pues, todo por decidir y al set definitivo, donde el andaluz salvó hasta cinco bolas de rotura para mandar el partido a un desempate final en el que el estadounidense se resbaló en un punto de partido.

La rabia de Tiafoe por su derrota, culminada a las dos horas y 47 minutos, la pagó su raqueta, que acabó partida contra la pista.

Davidovich Fokina, número 26 del 'ranking', y Tiafoe se habían enfrentado ya en cuatro ocasiones, con un balance de tres victorias (Estoril 2022, Cincinnati 2024 y Miami 2025) para el estadounidense, y una única para el español, en el torneo de Acapulco el año pasado.

El malagueño se medirá en octavos de final al polaco Hubert Hurkacz, campeón en Shanghái en 2023 y verdugo este año del serbio Novak Djokovic, quien se deshizo del invitado local Zhou Yi en tres sets (6-2, 3-6, 6-3).