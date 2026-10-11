Municipalidad de Asunción: equipos de Sole Núñez y de Luis Bello buscan una transición ordenada

Los equipos de la intendenta electa Soledad Núñez y del intendente saliente Luis Bello señalaron en el programa En Detalles que coordinan reuniones para conocer la situación financiera de la Municipalidad de Asunción antes de la asunción del 3 de noviembre. Ambos coinciden en que hay recursos para pagar salarios y aguinaldo hasta fin de año, pero la deuda de los bonos sigue en el centro de la discusión.

Según Stephan Rasmussen, del equipo de Núñez, Bello abrió las puertas y garantizó verbalmente que no hay inconvenientes con las obligaciones del resto del ejercicio. Una primera reunión fue coordinada por WhatsApp para las 15:00, ya que por la mañana la Comuna defenderá el presupuesto 2027.

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Prioridad: que la recolección de basura no se detenga

Máximo Medina, por el equipo de transición de la comuna, señaló que hasta diciembre lo primordial es que el servicio de recolección de residuos no se corte y que los funcionarios cuenten con las herramientas necesarias. Recordó que a fin de año sube la demanda por el movimiento financiero y social.

Rasmussen, por su parte, puso el foco en los contratos de servicios, como el alquiler de camiones y el combustible, y en un corte administrativo ordenado, con cuentas claras y auditadas antes del 3 de noviembre, día de la asunción.

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“Primera vez” sin déficit temporal de caja

Medina sostuvo que la gestión de Bello recortó cerca de US$ 100 millones del presupuesto anterior. Según dijo, los ingresos reales rondan los US$ 170 a 180 millones y ya se recaudaron unos US$ 170 millones en lo que va del año.

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Los salarios, estimó, insumen unos G. 50.000 millones mensuales, es decir, unos G. 650.000 millones al año contando 13 pagos. Eso equivale a un poco más de US$ 100 millones. El resto se destina a créditos, bonos y gestión. “Queda muy poco”, admitió.

Aun así, afirmó que la Municipalidad queda “mucho más ordenada”. Desde 2011, dijo, se pedía cada año un déficit temporal de caja, y esta sería la primera vez que en octubre no se prevé solicitarlo para cubrir salarios ni el aguinaldo. Agregó que este año no se pidieron créditos al sistema financiero.

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Los bonos: G. 200.000 millones en marzo

La deuda pendiente corresponde a los bonos. Según Medina, a Núñez le tocaría pagar unos G. 200.000 millones en marzo. Con la recaudación de enero, de unos G. 500.000 millones, quedarían G. 300.000 millones para gestión.

Su sugerencia para la nueva intendenta es renegociar y reestructurar esa deuda, con una única cuota alta en enero, el mes de mayor recaudación, para financiar el resto de los servicios con lo que sobre.

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“Criminal”: dónde se fue la plata

Rasmussen fue mucho más duro. Dijo que durante cinco años fue muy difícil acceder a información, incluso para los concejales de su espacio, y calificó de “criminal” no saber adónde fue la plata.

Explicó que la comuna se endeudó con vencimientos de G. 500.000 a 700.000 millones, a diez años y con pagos importantes entre 2031 y 2033. La tasa, a su entender, ronda el 16%, a la que calificó de “usuraria”. Aclaró que endeudarse no es malo si el dinero se usa en obras, pero que ese no habría sido el caso. Como ejemplo citó los desagües pluviales paralizados sobre General Santos.

Cajas paralelas y mora

Rasmussen aseguró que “extraoficialmente” se habla de muchas cajas paralelas, aunque aclaró que las pruebas recién estarían disponibles desde el 3 de noviembre. También advirtió sobre la alta mora, que atribuyó al descreimiento ciudadano: si no hay servicios, hay menos incentivo para pagar tasas y tributos.

Para revertirlo, plantea recuperar la confianza de la gente y reforzar la comunicación. Sobre los funcionarios, dijo que la mayoría hace bien su trabajo y que una minoría “ensucia”, y anunció que se revisarán funciones y manuales de procedimiento para lograr una Muni eficiente.

Sin nombrar al presidente de la República, criticó a los gobernantes que usan el dinero público, incluso para andar en helicóptero, como si fuera propio. Remarcó que cada guaraní del contribuyente “no es suyo” y que debe rendirse cuentas.