Santiago Peña: su agenda oficial para el día 12 de octubre

08:30 h: El mandatario mantendrá una reunión en el Palacio de Gobierno con Isaías Fretes, en su carácter de ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

09:00 h: Posteriormente, recibirá en el Palacio de Gobierno las Cartas Credenciales de Luis Fernando Camacho Vaca, quien asumirá como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia.

10:00 h: Su agenda continuará en el Departamento Central con la inauguración y entrega de viviendas para la Comisión Vecinal de Fomento Urbano Asentamiento Triunfal y la Comisión del Asentamiento Santa Rosa de Lima de la Compañía Aveiro, en las ciudades de Capiatá e Itá.

11:15 h: En la ciudad de Itauguá, procederá a la inauguración y entrega de viviendas destinadas a la Comisión Vecinal «Virgen de Caacupé» de la Compañía Mbocayaty del Sur (fases 1 y 2) y a la Comisión Vecinal «13 de Julio».

12:10 h: La gira habitacional proseguirá en la ciudad de Ñemby con la inauguración y entrega de viviendas para la Comisión Vecinal del Territorio Social «Villa Belén» del barrio Pa’i Ñú.

13:00 h: En la ciudad de Villa Elisa, efectuará la entrega de llaves a los beneficiarios de propiedades del Condominio Boulevard Villa Elisa, en el marco del Programa Che Róga Porã 3.0.