- 08:30 h: El mandatario mantendrá una reunión en el Palacio de Gobierno con Isaías Fretes, en su carácter de ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
- 09:00 h: Posteriormente, recibirá en el Palacio de Gobierno las Cartas Credenciales de Luis Fernando Camacho Vaca, quien asumirá como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia.
- 10:00 h: Su agenda continuará en el Departamento Central con la inauguración y entrega de viviendas para la Comisión Vecinal de Fomento Urbano Asentamiento Triunfal y la Comisión del Asentamiento Santa Rosa de Lima de la Compañía Aveiro, en las ciudades de Capiatá e Itá.
- 11:15 h: En la ciudad de Itauguá, procederá a la inauguración y entrega de viviendas destinadas a la Comisión Vecinal «Virgen de Caacupé» de la Compañía Mbocayaty del Sur (fases 1 y 2) y a la Comisión Vecinal «13 de Julio».
- 12:10 h: La gira habitacional proseguirá en la ciudad de Ñemby con la inauguración y entrega de viviendas para la Comisión Vecinal del Territorio Social «Villa Belén» del barrio Pa’i Ñú.
- 13:00 h: En la ciudad de Villa Elisa, efectuará la entrega de llaves a los beneficiarios de propiedades del Condominio Boulevard Villa Elisa, en el marco del Programa Che Róga Porã 3.0.
- 16:15 h: Finalmente, el jefe de Estado encabezará una reunión interinstitucional en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga.
11 de octubre de 2026 a la - 22:12
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 12 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este lunes una jornada de actividades que incluye una reunión con autoridades del sector salud, la recepción de cartas credenciales diplomáticas, así como la inauguración de obras habitacionales y entrega de viviendas sociales en distintas ciudades del Departamento Central.
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