Alerta por tormentas: 12 departamentos siguen bajo alerta por tormentas

Las celdas de tormenta siguen activas sobre buena parte del país y 12 departamentos permanecen bajo alerta. Según el último aviso de la Dirección de Meteorología, emitido a las 22:48 del domingo, no se descartan fenómenos de tiempo severo, de manera muy puntual, durante el resto de la noche y las primeras horas de la madrugada este lunes.

El pronóstico indica lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizo.

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Los departamentos afectados

La alerta abarca el norte, centro, este y sureste de la región Oriental, además del sur de la región Occidental. Los departamentos incluidos son:

Sur de Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Norte y este de Paraguarí

Alto Paraná

Amambay

Canindeyú

Sur de Presidente Hayes

El aviso advierte que los fenómenos severos podrían darse de forma muy puntual. Es decir, no todas las localidades dentro de la zona de cobertura sufrirán tormentas fuertes, pero el riesgo se mantiene hasta que las celdas pierdan intensidad.