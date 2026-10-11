Shelton, eliminado pese a su condición de favorito: "Gea me ha superado con creces"

"Me ha superado con creces. Ha jugado mucho mejor que yo, al cien por cien", indicó en declaraciones a la prensa tras su derrota por 7-6(5) y 7-6(3).

No obstante, Shelton aseguró que el desfase horario jugó en su contra: "Me hubiera gustado llegar aquí antes para haberlo superado. (…) Mi cuerpo no estaba preparado".

"Así es el circuito (profesional) a veces", lamentó.

Tras una campaña "de altibajos", el número cuatro del mundo mira ya hacia Turín, sede de las Finales ATP, con un objetivo claro. "Quiero terminar bien la temporada", afirmó.