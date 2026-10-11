Shelton, primer favorito en despedirse de Shanghái tras caer ante el francés Arthur Gea

El galo fue el primero en romper el saque de su rival, y, aunque no supo aprovechar su ventaja ni cerrar el set con 5-4 a favor y un turno de saque para él, el desempate se decantó finalmente de su lado.

En el duelo había un tercer invitado: el fuerte sol que azotaba la pista central de Qizhong y que no paraba de molestar al jugador que lo tenía de cara.

En la segunda manga, hubo también igualdad total hasta el desempate, en el cual Gea, número 56 del 'ranking' mundial -su mejor puesto por el momento-, fue de nuevo mejor que el tercer cabeza de serie.

Shelton y Gea, de 23 y 21 años, respectivamente, no se habían enfrentado con anterioridad.

La mejor participación de Shelton en el torneo data de su debut, en 2023, cuando llegó hasta cuartos de final para caer contra su compatriota Sebastian Korda.

El francés se cruzará en octavos con el ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Jakub Mensik, que se disputará también hoy en la segunda pista shanghainesa.