Shelton y Tiafoe caen en Shanghái y Davidovich pone la pica española en los octavos

El primer duelo de la jornada se antojaba relativamente sencillo para Shelton, tercer cabeza de serie del torneo, pero el francés Arthur Gea le plantó cara y se llevó sendos 'tie break' (7-6 (5), 7-6 (3)) para mandar a casa al estadounidense, que se quejó de no haber tenido tiempo suficiente para superar el desfase horario.

El alemán Alexander Zverev, máximo favorito ante la ausencia por lesión del italiano Jannik Sinner, sí hizo los deberes para sumar su victoria número 60 del año (6-4, 6-7 (8) y 6-3) ante otro galo, Quentin Halys, y se enfrentará en octavos al kazajo Alexander Bublik, quien se deshizo del estadounidense Brandon Nakashima (6-7 (7), 6-3, 7-6 (5)).

El checo Jakub Mensik se cobró la venganza por su reciente derrota en Pekín ante el argentino Francisco Cerúndolo, eliminándolo en tres sets (6-3, 3-6, 6-2) y acabando así con la presencia sudamericana en el torneo.

El otro hispanohablante que jugaba hoy, Davidovich Fokina, se llevó el gato al agua en una dura e igualada contienda ante el número 10 del 'ranking', Tiafoe, quien desperdició un punto de partido a causa de un resbalón en el desempate del tercer set.

Su rival será el polaco Hubert Hurkacz, que le amargó el debut a Novak Djokovic y que ya sabe lo que es ganar en Shanghái (2023), superó al invitado local Zhou Yi (6-2, 3-6, 6-3).

El australiano Alex de Miñaur, que se retiró en la final de Pekín por lesión y que en Shanghái parte como noveno cabeza de serie, se impuso (7-6 (6), 6-4) en una de las pistas exteriores al japonés Rei Sakamoto, uno de los pocos supervivientes de la fase clasificatoria.