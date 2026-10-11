Zheng hace historia en Pekín ante su público y conquista su primer WTA 1.000

Zheng se impuso en una hora y 42 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín ante la cuarta favorita, pupila de la española Conchita Martínez.

La tenista china, de 24 años cumplidos este jueves, logró su primer título desde Tokio en 2024 y culminó ante su público un regreso condicionado por las lesiones, que la obligaron a disputar la fase previa del último Abierto de Estados Unidos.

La Diamond abarrotada celebró cada avance de Zheng, pero tuvo que contener el aliento antes de verla llorar de felicidad. La china salvó tres bolas de set en la primera manga y remontó un 0-30 cuando sacaba para el título, que selló con un 'ace', como había hecho para cerrar el primer parcial.

Andreeva aprovechó las imprecisiones de la local para adelantarse 2-0, pero Zheng recuperó inmediatamente la rotura con una derecha ganadora y empezó a jugar con mayor acierto, aunque su primer saque seguía sin aparecer con regularidad.

La rusa se apoyó en su saque hasta disponer de dos bolas de set con 5-4 y 15-40, pero Zheng salvó la primera con un remate y la segunda tras una derecha larga de Andreeva, antes de levantar una tercera con una intervención agresiva en la red.

El peligro superado desató a la china, que ganó once puntos consecutivos desde esa última bola de set, rompió en blanco y completó la manga sin ceder otro punto. La ovación obligó a pedir calma a unas gradas entregadas al grito de "Zheng Qinwen, jiayou!" (¡Vamos Zheng Qinwen!).

El segundo set comenzó con dos roturas consecutivas y volvió a avanzar por un estrecho margen hasta el 4-4. Entonces llegó un juego de dieciséis puntos en el que Andreeva salvó tres oportunidades de rotura, dos con 'aces', pero cedió ante la cuarta tras un resto profundo y un revés paralelo de Zheng.

Con el campeonato al alcance, una doble falta dejó a la china 0-30. Respondió con un ganador, un 'ace' y dos puntos más para completar el triunfo ante la ovación de su público.

Zheng colocó apenas el 38 % de primeros servicios, pero ganó el 64 % de los puntos con el segundo y encontró respuestas en los momentos decisivos.

La campeona sumó el sexto título de su carrera y se convirtió en la ganadora de menor ranking del torneo, mientras Andreeva estrenará el lunes el tercer puesto mundial pese a la derrota.