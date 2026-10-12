Jódar, contento con su estado físico a finales de temporada pese a la carga del calendario

"Me siento bien. Sé que he jugado muchos partidos y muchos campeonatos esta temporada, peor me estoy recuperando muy bien después de cada partido y estoy contento con cómo me está yendo la temporada. Hay que dar un último empujón en estos últimos torneos que quedan", indicó en declaraciones a la prensa tras el duelo.

El madrileño aseguró que su experiencia en Tokio, pese a caer eliminado en su debut, le sirvió para prepararse para Shanghái, donde también se estrena en su primera campaña como profesional.

Preguntado por las claves de su duelo contra Lehecka, Jódar afirmó que "tienes que saber aguantar y estar concentrado para cada punto, aceptar las situaciones que te vengan".

"Lehecka venía con una dinámica muy buena en estos últimos torneos. Las condiciones le favorecían, (...) se siente muy cómodo en este tipo de torneos a final de año. Yo sabía que tenía que jugar muy bien, y creo que lo he hecho durante la mayor parte del partido", afirmó.

Sobre un hipotético duelo con su compatriota Carlos Alcaraz, quien juega hoy ante el belga Zizou Bergs y que se encuentra en su misma zona del cuadro, Jódar tiró de prudencia: "Queda mucho para eso. Yo me voy a enfocar en el siguiente partido, (...) y en intentar recuperarme bien".