Chwalińska gana a Swiatek el duelo polaco y jugará con Kartal la final de Wuhan

El derbi polaco arrancó con una Chwalińska sólida desde el fondo de la pista y forzando a Swiatek a dar su máximo nivel en los intercambios largos. Tras un constante intercambio de golpes, la jerarquía de la de Varsovia terminó por decantar la balanza en el duodécimo juego del primer set para cerrarlo por 7-5.

La pérdida de la primera manga pasó factura física a Swiatek. En el segundo set, Chwalińska metió una marcha más, minimizó los errores. Con un contundente 6-1, la primera cabeza de serie selló el partido y confirmó su condición de finalista.

Con esta victoria, Maja Chwalińska se enfrentará a a británica Sonay Kartal que previamente eliminó a la estonia Jelena Ostapenko por 7-6(9) y 7-6(5). Chwalinska y KArtal aspiran en la final a lograr el título más relevante de sus respectivas carreras.