Jódar: la final española en Shanghái "significa que las cosas se están haciendo muy bien"

"No solo nosotros dos, que hemos llegado a la final, sino que hay muchísimos jugadores que están empezando, que son muy jóvenes, y también todos los que hemos visto en el pasado. España siempre ha sido una potencia del tenis mundial, y (estoy) muy contento de poder representar a mi país en todos los torneos a donde voy", celebró el madrileño en declaraciones a la prensa tras su victoria en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev.

El número 13 del 'ranking' mundial se impuso por 6-3 y 6-4 al quinto cabeza de serie para el torneo: "Sé que he hecho las cosas muy bien hoy. No era un partido fácil. El primer set ha sido muy igualado, donde los puntos eran muy largos, y creo que esos puntos importantes los he jugado mejor que Daniil".

"Al final, he restado muy bien, lo que me ha ayudado a llevar mejor el partido. Pero es un partido más, al final todavía quedan muchas cosas por mejorar y aprender en el futuro", agregó.

Jódar anticipa una final "muy dura" contra Davidovich, del que aseguró que está "jugando genial". Será un enfrentamiento inédito, aunque el madrileño reveló que ambos han entrenado juntos: "Hemos entrenado un par de veces, pero jugar un partido es una cosa distinta. (...) Tendré que estar a mi mejor nivel si quiero tener oportunidades".

En cualquier caso, el 'Monstruo de Leganés' aseguró que afronta su primera final de un Másters 1.000 -es el más joven en conseguirlo en el torneo de Shanghái- con la "mentalidad correcta": "Todos los partidos que he jugado en las rondas anteriores me han ayudado a estar en la forma en la que estoy ahora, y eso es muy importante. (...) Intentaré tener esa misma mentalidad (en la final)".