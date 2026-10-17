Tenis
17 de octubre de 2026 - 10:45

Medvedev elogia a un Jódar superior en el resto: "Es un gran jugador"

Imagen sin descripción

Shanghái (China), 17 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, número 6 del 'ranking' mundial, aseguró que la clave de su derrota en la semifinal del Másters 1.000 de Shanghái a manos del español Rafa Jódar (6-3, 6-4) estuvo en el resto del madrileño, al cual calificó de "gran jugador".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Ha jugado muy bien hoy. Estaba bien en el resto. Creo que yo podría haber estado mejor en mi saque, en materia de precisión. Pero él también puso mucha presión en el resto y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, que él fue mejor en el resto que yo", explicó en declaraciones a la prensa tras el duelo.

"Es un jugador del 'top 10'. Nunca sabemos quién va a ganar 25 Gran Slams, así que veremos", agregó sobre Jódar.

Tanto Medvedev como Jódar forman ya parte de la historia del Másters 1.000 de Shanghái, ya que el primero fue campeón en 2019 y el segundo se ha convertido en el finalista más joven de su historia, en la cual por fin figurará a partir de mañana un ganador español, al enfrentarse a Alejandro Davidovich.