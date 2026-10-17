Medvedev elogia a un Jódar superior en el resto: "Es un gran jugador"

"Ha jugado muy bien hoy. Estaba bien en el resto. Creo que yo podría haber estado mejor en mi saque, en materia de precisión. Pero él también puso mucha presión en el resto y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, que él fue mejor en el resto que yo", explicó en declaraciones a la prensa tras el duelo.

"Es un jugador del 'top 10'. Nunca sabemos quién va a ganar 25 Gran Slams, así que veremos", agregó sobre Jódar.

Tanto Medvedev como Jódar forman ya parte de la historia del Másters 1.000 de Shanghái, ya que el primero fue campeón en 2019 y el segundo se ha convertido en el finalista más joven de su historia, en la cual por fin figurará a partir de mañana un ganador español, al enfrentarse a Alejandro Davidovich.