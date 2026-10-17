Zverev achaca al cansancio su derrota ante Davidovich: "No soy un robot, soy humano"

El teutón explicó en rueda de prensa que, tras el Abierto de Estados Unidos, solo ha dispuesto de un día libre en total, algo que, por otra parte, también es "positivo" porque significa al mismo tiempo que ha "jugado bien".

No obstante, en Shanghái, Zverev sintió que las energías empezaron a fallarle desde su duelo de octavos ante el kazajo Alexander Bublik, incluso pese a cuajar un "partido fenomenal" en la siguiente ronda contra el australiano Alex de Miñaur.

"Hoy estuve plano en el primer set. (...) No estaba reaccionando bien, estaba bastante mal al resto. Pero incluso los mejores jugadores del mundo somos humanos. El resto es lo más difícil cuando estás un poco cansado, porque lo primero que se te cansa en el tenis son los ojos", desgranó.

En cualquier caso, Zverev felicitó a Davidovich por un partido "bastante bueno": "Ha jugado el partido que tenía que jugar".

Preguntado acerca de las molestias en el tobillo que le venían lastrando a lo largo del campeonato, el alemán reveló que fueron peores en las anteriores rondas: "Hoy estaba bastante bien, aunque cualquier que viese el partido vio que me movía un poco más lento, que quizá no corría tanto como de costumbre".

Tras su visita a China, donde también cayó en los cuartos del Abierto de Pekín ante el a la postre campeón Novak Djokovic, 'Sascha' se tomará, como mínimo, "un par de días de descanso", en los que también reflexionará si participa o no en el torneo de Viena.