Elina Svitolina rompe su matrimonio con Gael Monfils para encontrarse "a sí misma"

Svitolina, sexta del ránking WTA, inició su relación a finales de 2017 con Monfils, retirado recientemente y ganador de 13 títulos ATP. Se casaron en julio de 2021 y tienen una hija, Skai, nacida en octubre de 2022.
"Esta es la cosa más difícil que he tenido que compartir jamás. Todos saben cuánto significa Ucrania para mí. Lo que rara vez he mencionado es lo que la guerra me ha hecho por dentro. El año pasado, les dije que necesitaba alejarme de la cancha porque no estaba en el estado emocional adecuado. Hoy, quiero abrirme un poco más", expresa en su comunicado en redes sociales Svitolina.
"Lo que no vieron fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de perderme lentamente a mí misma. Gael lo vio todo. Nunca soltó mi mano. Luchamos juntos a través de esto durante mucho tiempo, con todo lo que teníamos, pero algunas batallas ocurren en lo más profundo de ti y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti. Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio", confesó.
Para la tenista ucraniana esta es "la verdad más dura" que ha tenido que enfrentar "jamás y la cosa más difícil que para decir a la persona" que ama.
"Gael escuchó. Ha respetado lo que necesito con una fuerza y una gracia que nunca olvidaré. Me ha amado a través de mis mayores alegrías y mis momentos más oscuros y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos, construimos una vida hermosa, y nos fue dado el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai. Ella siempre será lo primero y, aunque nuestro matrimonio está terminando, nuestra familia no", subrayó.
"Siempre seremos sus padres, lado a lado, en cada paso de su vida. Por favor, sepan que no hay nadie a quien culpar aquí. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando de forma. Les pedimos su amabilidad y el espacio que necesitamos para sanar. Gracias por su amor", concluyó.