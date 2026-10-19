Marc López, nuevo capitán español de Copa Davis hasta 2029

Marc López, de 44 años, dirigirá al equipo las tres próximas temporadas a partir de enero. Mientras tanto, el campeón olímpico seguirá ejerciendo las funciones de asistente técnico de David Ferrer en las finales de Copa Davis que se disputarán del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia), puesto que ocupa desde el clasificatorio de 2025 que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella.

Hace cuatro años y medio, en mayo de 2022, se retiró como tenista profesional convertido en uno de los mejores doblistas españoles de todos los tiempos, llegando a ser campeón de un Grand Slam y olímpico, ganador del Masters y alcanzando el número 3 del ranking mundial.

El tenista catalán levantó la Copa de Maestros de dobles de 2012 al lado de Marcel Granollers, siendo la segunda pareja española en la historia que conquistaba el torneo tras Manuel Orantes y Juan Gisbert en 1975.

2016 fue el año de su consagración definitiva, ganando primero Roland Garros junto a Feliciano López y colgándose en verano la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro al lado de Rafael Nadal.

Además, Marc López alcanzó otras tres finales de Grand Slam, dos de ellas con Marcel Granollers (Roland Garros y Abierto de Estados Unidos 2014) y la última con Feliciano López (Abierto de Estados Unidos 2017).

En la Copa Davis debutó con España en 2012 y acumuló trece eliminatorias con el equipo, jugando la final del Centenario el mismo año de su estreno.