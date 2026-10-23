El belga David Goffin deja el tenis a los 35 años entre lágrimas

El jugador de Lieja se despidió tras perder en la noche del jueves por 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Alex Michelsen, número 37 del mundo, en los octavos de final del European Open, el torneo ATP 250 celebrado en Bruselas que había elegido para colgar la raqueta ante su público.

"Ha pasado todo tan rápido. Recuerdo todos los buenos momentos y ya hemos llegado al final. Es difícil. Sólo puedo dar las gracias a todos los que me han permitido tener esta carrera", declaró entre sollozos tras una prolongada ovación.

Los organizadores le brindaron un homenaje con imágenes de sus mejores momentos y mensajes de compañeros y antiguos rivales, entre ellos Rafael Nadal, Richard Gasquet y Grigor Dimitrov, además de su madre y su esposa, Stéphanie, acompañada de su hija Emmy, de 2 años.

"Quería felicitarte por tu increíble carrera. Ha sido un enorme placer compartir entrenamientos, partidos y grandes momentos contigo en el circuito", dijo Nadal en un mensaje grabado.

Pero fueron las palabras de su familia las que terminaron de quebrarle la voz. Goffin agradeció a su esposa los sacrificios realizados para acompañarlo en "una vida a cien por hora" y puso a la pequeña que crían juntos por encima del tenis.

"Nuestra hija es la mayor victoria de mi carrera", aseguró.

El belga había conseguido aplazar su despedida el miércoles al remontar ante el suizo Rémy Bertola (3-6, 6-3 y 6-4) después de verse 3-0 abajo en el último set.

Un día después no pudo repetir la hazaña y también renunció a disputar los cuartos de final de dobles junto a su compatriota Raphaël Collignon, que sufrió una lesión leve.

Nacido el 7 de diciembre de 1990 en la ciudad francófona de Lieja, Goffin comenzó a jugar al tenis a los seis años de la mano de su padre, Michel, entrenador en un club local, y debutó como profesional en 2009.

Su irrupción internacional llegó en Roland Garros en 2012, cuando alcanzó los octavos de final como repescado de la fase previa y cayó ante Roger Federer, su ídolo de infancia.

De físico ligero y 1,80 metros de estatura, compensó la menor potencia de sus golpes con velocidad, anticipación, precisión desde el fondo de la pista y un excelente revés.

Fue el primer belga en entrar entre los diez mejores tenistas del mundo y alcanzó su máxima clasificación, el séptimo puesto, en 2017, el mejor año de su carrera.

Aquella temporada conquistó los torneos de Shenzhen y Tokio y disputó la final de las Finales ATP de Londres, donde cayó ante Dimitrov después de derrotar a Nadal y Federer en una misma edición.

En total, ganó seis títulos ATP, disputó cuatro cuartos de final de Grand Slam y contribuyó a que Bélgica alcanzara las finales de la Copa Davis de 2015 y 2017.

También derrotó a Novak Djokovic y, ya en el tramo final de su trayectoria, sorprendió a Carlos Alcaraz en Miami en 2025, aunque las sucesivas lesiones habían mermado su rendimiento y le alejaron de la élite.

"Espero que el joven David estuviera impresionado", reflexionó Goffin al hacer balance de una carrera de la que se marcha, dijo, sin arrepentimientos y con la sensación de haberlo dado todo.

"No es fácil imaginar una despedida más bonita", escribió el diario flamenco 'Het Nieuwsblad', mientras que el periódico 'Het Laatste Nieuws' destacó la inscripción que Goffin lució en su chaqueta durante el torneo: "Game. Set. Merci" (Juego, set, gracias).

Goffin se retira como el mejor tenista masculino de la historia de Bélgica, un país que, sin embargo, ha llegado aún más lejos en el circuito femenino, con dos antiguas números uno mundiales: Justine Henin, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam, y Kim Clijsters, que conquistó cuatro.