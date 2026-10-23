Francisco Cerúndolo avanza a las semifinales

Cerúndolo, que se deshizo de su rival en poco más de una hora, logró una ventaja de 2-0 en el primer set y en el quinto juego volvió a romper el servicio de Chidekh para distanciarse en el marcador.

El francés ganó el primer juego del segundo set, pero el argentino, de 28 años, reaccionó, ganó tres juegos seguidos y cerró el duelo con 26 golpes ganadores frente a los 7 de su rival.

Cerúndolo se enfrentará en semifinales este sábado al ganador del enfrentamiento entre el checo Jiri Lehecka y el neerlandés Tallon Griekspoor.