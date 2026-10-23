Goles, raquetas y barricas

Madrid, 23 oct (EFE).- Rafa Nadal entra en el mundo del vino con 'El Tenista', un tinto ecológico elaborado junto a Familia Gil en Jumilla (Murcia). Se producirán 8.000 botellas, a 50 euros cada una. Sin embargo, otros deportistas, como Carlos Sainz, Andrés Iniesta, David Silva y Leo Messi, también han explorado este sector.

Tras su retirada del tenis profesional, cambia la raqueta por la copa. El deportista mallorquín amplía sus inversiones con su primer vino, fruto de una colaboración con la Familia Gil y la bodega Juan Gil fundada en 1916.

La bodega supo que Rafa Nadal era consumidor de su vino El Nido a través de un artículo de prensa sobre los gustos del tenista. A partir de ese momento la relación entre ambos se fue acercando siempre desde la "discreción".

"El proyecto Dominio del Liftado nace de la amistad que durante años se fue cultivando entre Rafa y la Familia Gil, pero nosotros éramos felices sabiendo que formábamos parte de sus celebraciones y eso ya era un éxito para nosotros, era el mejor punto.", dijo Mari Carmen Núñez, directora de comunicación de la bodega en una entrevista a EFE.

Núñez relata que fue el propio Rafa quien dio el paso y juntos decidieron que el tenista participara por completo en la nueva creación junto con Bartolomé Abellán, joven enólogo de la bodega Familia Gil.

"'El Tenista' no es un proyecto más, no es un negocio. Es un sueño compartido". agregó.

Elaborado con uva Monastrell ecológica de pie franco, 'El Tenista' nace de viñedos de más de medio siglo situados en el paraje Término de Arriba, a 750 metros de altitud, sobre suelos calcáreos pobres en nutrientes, las cepas crecen en condiciones exigentes que imprimen carácter al vino.

El resultado es un tinto con notas de moras, ciruelas maduras, monte bajo, vainilla y especias dulces, y un final persistente. La botella incorpora una etiqueta blanca, con la palabra 'El Tenista' y la huella de una pelota al botar sobre la arcilla, cuyo precio anunciado es de 49,80 euros.

"La colaboración con Rafa nos aporta el orgullo de ser los elegidos por alguien que podría haber decidido emprender este proyecto en cualquier parte del mundo, para Jumilla y nosotros es un sueño. Lo más importante es el vino, solo funcionará si la calidad está a la altura del nicho de precio y estamos seguros de que así es", terminó.

Nadal en sus redes sociales mostró su ilusión por el proyecto a través de un post de fotos: "Desde hace tiempo tengo la suerte de compartir con la Familia Gil una aventura muy especial: la creación de El Tenista, un vino que ha nacido de una ilusión compartida y de una manera muy parecida de entender las cosas".

Nadal no es el único que ha encontrado en el vino una vía de emprendimiento. Carlos Sainz se vinculó al enólogo Telmo Rodríguez en un proyecto de recuperación de viñedos antiguos de la Sierra de Gredos, en Cebreros (Ávila), donde elaboran vinos como Pegaso Zeta.

Andrés Iniesta mantiene su proyecto familiar en Fuentealbilla (Albacete), con Bodega Iniesta y sus líneas Corazón Loco y Finca El Carril.

"Su presencia puede despertar el interés del consumidor y animarlo a descubrir el producto. Tiene la oportunidad para que un buen vino llegue más lejos: pero es la calidad la que consigue que el consumidor lo compre" valoró Rodríguez.

En Canarias, David Silva impulsa Bodegas Tamerán, especializada en variedades autóctonas y vinos que reflejan el carácter volcánico. Por su parte, Leo Messi vinculó su imagen a la colección Lionel Collection, elaborada por la italiana MM Winemaker con referencias como Syrah y Primitivo. En España, Bodegas Manzanos es el distribuidor oficial y exclusivo de estos vinos.

"La entrada de deportistas conocidos puede ser una gran oportunidad para dar visibilidad a zonas vitivinícolas menos conocidas y contribuir a recuperar variedades autóctonas". explicó la enóloga y sumiller.

Los proyectos son distintos, pero comparten una estrategia: transformar la notoriedad deportiva en una oportunidad empresarial y conectar al consumidor con productos ligados a un origen concreto.

Los grandes grupos bodegueros también han encontrado en las competiciones de alto nivel un escaparate para acercarse a nuevos consumidores. Tempos Vega Sicilia ha participado como colaborador en el Mutua Madrid Open de tenis y en el Open de España de golf, celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid, con sus marcas Mandolás y Macán Clásico.

En declaraciones a la Agencia EFE, Ignacio Calvo de Mora Brito Cunha, director general de Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia, explica que la estrategia responde a una apertura progresiva de la compañía: "Siempre hemos sido muy silenciosos, pero hemos decidido desde hace años acercarnos más; aproximarnos al público sin perder esa exclusividad ni el halo de misterio que hay detrás de nosotros".

Según el directivo, durante los doce días del Mutua Madrid Open pasaron por la zona VIP unas 45.000 personas, un escaparate para dar visibilidad a marcas menos conocidas. En el golf, la propuesta se articuló bajo el lema "La Tierra, nuestro origen", poniendo el foco en los valores compartidos entre el deporte y la elaboración de grandes vinos.

La precisión, la paciencia, el respeto por el terreno y la búsqueda de la excelencia son, según Calvo de Mora y Róbert Kindl, de Bodegas Oremus, los principios que conectan ambos mundos. La estrategia se complementa con experiencias de degustación por copas mediante tecnología Coravin y alianzas con compañías internacionales y firmas del lujo.

"El vino comparte muchos valores con el deporte de alto nivel; la disciplina, la constancia y la capacidad de trabajar a largo plazo para alcanzar un resultado excepcional. Detrás de una botella hay años de trabajo en el viñedo. Es una filosofía en la que muchos deportistas se pueden ver reflejados", finalizó Paula Rodríguez.