La baja de Sinner cotiza

Los anuncios se multiplicaron en las redes sociales y en las plataformas de reventa, con aficionados que ofrecen localidades para distintas jornadas, incluida la final.

Una reacción que refleja la decepción de quienes habían comprado sus entradas con la expectativa de ver al todavía número uno, aunque no implica necesariamente una caída de la asistencia.

"Sinner tiene la capacidad de atraer al tenis incluso a un público que normalmente no seguiría el torneo", explica a EFE Pietro Barbera, experto en gestión deportiva y director ejecutivo de la consultora Sportmaster, además de exdirector de una academia donde se formó el propio Sinner.

Por eso, considera que su ausencia puede afectar especialmente a quienes compraron las entradas pensando en ver al italiano, más allá del interés por la competición.

La aparición de más entradas en el mercado secundario no permite, por sí sola, anticipar cuántos asientos quedarán vacíos durante el torneo. Parte de esas localidades puede acabar en manos de otros aficionados, en función de la demanda y de los precios a los que se ofrezcan.

"La reventa de entradas refleja esa decepción, pero no demuestra automáticamente una caída de la asistencia", señala Barbera, que apunta a la evolución de las operaciones y a los precios como factores para evaluar el alcance real de la ausencia.

Un aumento de la oferta puede reducir los sobreprecios que se pagan en el mercado secundario y facilitar el acceso a otros espectadores. El efecto dependerá, en todo caso, de cuántas entradas encuentren finalmente comprador y de la demanda que mantenga el torneo sin el jugador italiano.

Desde el punto de vista de la organización, una entrada que ya se vendió y que después cambia de propietario no supone una pérdida directa de ingresos. Las posibles consecuencias se encuentran en las localidades que todavía estén disponibles, en la asistencia efectiva y en el gasto de los espectadores durante su estancia en Turín.

La ausencia de Sinner también puede tener consecuencias en la atención mediática. Su presencia, como principal referente italiano además de Flavio Cobolli, facilita la conexión con un público que no sigue habitualmente el circuito, una parte de la audiencia que puede resultar más difícil de atraer sin el tenista.

"Puede faltar una parte de la atención generalista italiana", apunta Barbera. Sin embargo, el experto recuerda que las Finales ATP mantienen un importante valor deportivo internacional y reúnen a los mejores jugadores de la temporada.

El desafío para el torneo pasa ahora por dar protagonismo al resto de participantes y a las rivalidades que puedan surgir durante la competición. La presencia de figuras como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev o incluso el propio Novak Djokovic, siempre que formen parte del cuadro definitivo, permite mantener el atractivo deportivo más allá de la baja del gran jugador local, que ganó la anterior edición.

La Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), sin embargo, mantiene su confianza en la capacidad de convocatoria de las Finales. Su presidente, Angelo Binaghi, defendió que el torneo se encamina hacia el lleno, pese a la ausencia del campeón italiano.

"¿Se están vendiendo las entradas para las Finales ATP sin Sinner? Siento decepcionaros, pero ya veréis las cifras: a pesar de la gran decepción que supone la ausencia de nuestro campeón del mundo, las Nitto ATP Finals están camino de colgar el cartel de 'entradas agotadas'", dijo, en declaraciones al margen de un acto en Roma.

La previsión de la federación apunta a que el interés por el torneo puede mantenerse pese a la baja del jugador italiano.

"Las ventas continúan sin cesar, lo que demuestra que, en nuestro deporte, una gran competición vale tanto como un gran campeón, y quizá incluso más", concluyó, tajante, Binaghi.