De Miñaur remonta ante Machac en Viena

De Miñaur, que actualmente ocupa el décimo puesto en la Race To Turin, vio comprometidas sus opciones cuando Machac se apuntó el primer set. Sin embargo, el australiano remontó hasta imponerse por 1-6, 6-4 y 6-3, y elevar a 18 su número de victorias en torneos ATP 500 en 2026.

Antes, Matteo Berrettini inauguró se impyso con facilidad al argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-3 y 6-4. El italiano, semifinalista en Viena en 2019, se enfrentará a continuación al cuarto cabeza de serie, su compatriota Flavio Cobolli, o al búlgaro Grigor Dimitrov.