Tenis
26 de octubre de 2026 - 16:05

De Miñaur remonta ante Machac en Viena

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 26 oct (EFE).- El australiano Alex de Miñaur remontó este lunes ante el checo Tomas Machac para superar la primera ronda del 500 de Viena en un triunfo vital en su lucha por estar en las Finales ATP.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De Miñaur, que actualmente ocupa el décimo puesto en la Race To Turin, vio comprometidas sus opciones cuando Machac se apuntó el primer set. Sin embargo, el australiano remontó hasta imponerse por 1-6, 6-4 y 6-3, y elevar a 18 su número de victorias en torneos ATP 500 en 2026.

Antes, Matteo Berrettini inauguró se impyso con facilidad al argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-3 y 6-4. El italiano, semifinalista en Viena en 2019, se enfrentará a continuación al cuarto cabeza de serie, su compatriota Flavio Cobolli, o al búlgaro Grigor Dimitrov.