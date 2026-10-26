Rune supera la primera ronda en Basilea pese a los 32 'aces' de Halys

Rune, exnúmero 4 mundial, juega en Basilea su cuarto torneo ATP desde que regresó a las pistas tras una baja de once meses por una lesión en el tendón de Aquiles.

En Basilea, el danés alcanzó la final en 2022 antes de llegar a semifinales en 2023 y 2024. Su próximo rival será el ganador del partido entre el polaco Hubert Hurkacz o el belga Zizou Bergs.

También en la primera jornada en Basilea, el monegasco Valentin Vacherot volvió a la senda de la victoria al imponerse por 6-3 y 7-6(4) al argentino Mariano Navone tras dos horas de partido.

El siguiente rival de Vacherot será o el tercer cabeza de serie, el español Rafa Jódar, o el chileno Alejandro Tabilo.

Daniel Altmaier, presente en cuadro como 'lucky loser' de la previa, eliminó al también argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-7(5), 7-6(4) y 6-4 en dos horas y 40 minutos. Al alemán le espera ahora el veterano suizo Stan Wawrinka o el octavo cabeza de serie, el checo Jiri Lehecka.