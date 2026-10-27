Djokovic: "Me he demostrado a mí y al resto que aún puedo competir al más alto nivel"

Djokovic, que se estrena en Basilea este miércoles ante el francés Ugo Humbert, está ubicado en estos momentos en el puesto 11 de la 'Race To Turin'.

En la conferencia de prensa previa a su debut en el torneo suizo, Djokovic confirmó que recuperar la confianza sobre su físico ha sido su objetivo principal, después de un año marcado por las dificultades. "Para mí, sinceramente, el principal objetivo en los últimos doce meses ha sido sentirme mejor en la pista porque he pasado por muchos problemas este año", señaló Djokovic, que presenta un récord de 19-8 en 2026.

"He ido mejorando. Me siento mucho mejor, en general, y si me siento mejor, sé que juego mejor. Me he demostrado a mí y al resto que aún puedo competir al más alto nivel", agregó.

El título número 102 de su carrera, logrado en el ATP 500 de Pekín a comienzos de este mes, ha sido un impulso en el tramo final de la temporada, que ahora intentará trasladar en Basilea para dar un salto más hacia las Finales ATP de Turín, informa la web de la ATP.

"Cambié mi calendario porque necesitaba equilibrar cosas en mi vida: mis hijos y mi mujer, así como otras cosas que estoy haciendo. Quiero pasar más tiempo con mi familia, pero al mismo tiempo disfrutar de mi pasión por jugar al tenis al más alto nivel. Y eso es lo que pasa ahora mismo. Creo que lo estoy gestionando bien", explicó el serbio.

Djokovic necesita una gran actuación en Basilea para seguir aspirando a una de las cinco plazas que aún están por asignar pata las Finales ATP.

El español Rafa Jódar es el noveno clasificado en la 'Live Race' y también compite en Basilea, donde ha avanzado a segunda ronda, El australiano Alex de Miñaur, que es décimo y tiene 90 puntos de ventaja sobre Djokovic, también aseguró una plaza en segunda ronda del ATP 500 de Viena.

Esta semana, Djokovic persigue su corona 103, lo que le permitiría igualar el récord de Roger Federer, la segunda cifra más alta de la historia. El suiza ganó el último título de su carrera, el 103, en Basilea en 2019.