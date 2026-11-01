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Tenis
01 de noviembre de 2026 - 22:05

Suspenden la final del Challenger de Guayaquil por fuertes lluvias en Ecuador

Imagen sin descripción

Guayaquil (Ecuador), 1 nov (EFE).- La final del Challenger de Tenis de Guayaquil entre el boliviano Hugo Dellien y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, prevista para este domingo, fue suspendida hasta el lunes debido a las lluvias derivadas del fenómeno El Niño que, a lo largo del fin de semana, han dejado afectaciones en diferentes zonas de Ecuador, especialmente en Galápagos.

Por EFE
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El partido, que debía llevarse a cabo a las 12.00 horas local (17.00 GMT) de este domingo, fue reprogramado en tres horarios diferentes y, finalmente, se decidió suspenderlo hasta el lunes en las canchas de arcilla del anexo del Guayaquil Tenis Club.

El torneo comenzó el pasado domingo y varios partidos debieron ser movidos de sus horarios originales por las lluvias y descargas eléctricas en los alrededores del Guayaquil Tenis Club y también por el mal estado de las canchas.

Aguilar y Dellien disputarán el título que otorgará 75 puntos al campeón y 44 al segundo para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

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