Alcaraz: "Tras la lesión, afronto con frescura el final de temporada"

"Ahora me encuentro muy bien, tras un tiempo parado siempre salen pequeñas cosas físicas, normales, pero no me preocupan. Estoy enfocado en seguir mejorando y contento de llegar a esta parte de la temporada con buen aspecto físico y mental. Me quedo con eso como un punto positivo, el de que voy a intentar sacar ventaja de venir más fresco", dijo el español, que debutará este miércoles ante el ganador del duelo entre el estadounidense Alex Michelsen y el checo Jiri Lehecka.
El número 3 del mundo asegura que ha recuperado su mejor versión tras la lesión de muñeca que tras alzarse con el Abierto de Australia le mantuvo cuatro meses alejado de las pistas, en los que se perdió Roland Garros y Wimbledon. En el Abierto de Estados Unidos, alcanzó los cuartos de final.
"Ha sido un proceso de recuperación largo, en tanto tiempo te da para pensar mucho y a veces pensaba que nunca recuperaría mi mejor nivel, dudaba si podría volver a estar al cien por cien. Pero cuando te rodeas de fantásticos profesionales es más fácil recuperarte y ahora, tras la victoria de Viena, estoy convencido de haber vuelto al máximo nivel", indicó.
En Viena consiguió su cuarto torneo del curso, aunque ninguno por ahora en un Masters 1.000, en los que su mejor resultado fue la final de Montecarlo que perdió contra el italiano Jannik Sinner.
En París aspira a sumar el primero y convertirse en el tercer tenista desde 1990 que encadena cinco temporadas consecutivas ganando al menos un Masters 1.000, junto a Rafa Nadal y Novak Djokovic.
El favorito número 2, que encadena cinco victorias tras haber levantado el título en Viena, aspira a conquistar un torneo en el que su mejor resultado fueron los cuartos de final de 2022, cuando se tuvo que retirar frente al danés Holger Rune.
"No sabría explicar por qué no he tenido aquí buenos resultados, creo que he hecho buen tenis algunos años y he caído en primera ronda y es verdad que otros no he llegado al cien por cien. Sé que en algún momento tendré aquí buenos resultados, tarde o temprano", dijo.
Una cicatriz especial guarda de su paso por la pista cubierta en París en 2021, cuando ante un público enfervorecido en apoyo al francés Hugo Gaston, en la vieja pista de Bercy, acabó eliminado entre lágrimas.
"No guardo un buen recuerdo de aquel partido, pero visto con distancia fue un momento importante para mi carrera. Por primera vez sentía la presión exterior y aprendí una lección, que no hay que hacer caso al público, que hay que centrarse en uno mismo, en su tenis y no dejar que el resto te afecte. De aquel partido aprendí mucho", señaló.