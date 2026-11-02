Jodar estrena top-10 fulminando a Tabilo

Jodar, de 20 años, se medirá contra el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud y el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Con esta victoria, el español afianza sus opciones de acabar entre los ocho mejores del ránking y ganarse así un puesto en el Torneo de Maestros de Turín, para el que todavía restan tres plazas a repartir.

Jodar es actualmente noveno de esa clasificación, en la que solo le separan cuatro puntos del estadounidense Frances Tiafoe. Más ventaja cuentan el francés Athur Fils y el italiano Flavio Cobolli.