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Tenis
02 de noviembre de 2026 - 10:50

Jodar estrena top-10 fulminando a Tabilo

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París, 2 nov (EFE).- El español Rafael Jodar, en su primer partido tras haber ingresado en el top-10 del ránking mundial, fulminó en el Masters 1.000 de París al chileno Alejandro Tabilo, 6-2 y 6-3, su verdugo en el pasado torneo de Indian Welles, la única derrota de entrada que cuenta en este tipo de torneos.

Por EFE
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Jodar, de 20 años, se medirá contra el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud y el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Con esta victoria, el español afianza sus opciones de acabar entre los ocho mejores del ránking y ganarse así un puesto en el Torneo de Maestros de Turín, para el que todavía restan tres plazas a repartir.

Jodar es actualmente noveno de esa clasificación, en la que solo le separan cuatro puntos del estadounidense Frances Tiafoe. Más ventaja cuentan el francés Athur Fils y el italiano Flavio Cobolli.

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