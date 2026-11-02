Zverev estrena el número 1 en un ranking en el que Alcaraz suma 490 puntos y Jódar es 10º

Zverev cayó en las semifinales de Viena ante el australiano Alex de Miñaur, perdedor de la final frente a Alcaraz, pero ya tenía asegurado el número uno que se oficializó este lunes.

El alemán suma un total de 9.550 puntos por 9.450 de Sinner, 6.100 de Alcaraz, que el domingo ganó en la capital austriaca su cuarto título del año, y 4.530 del estadounidense Ben Shelton, cuarto, una posición por delante del ruso Daniiel Medvedev, con 3.860.

Jódar, de 20 años, entra por primera vez entre los diez mejores con 3.209 que le aúpan un puesto en la clasificación de tenistas profesionales.

La derrota del estadounidense Taylor Fritz ante el monegasco Valentin Vacherot en el torneo de Basilea asegura la irrupción del Rafa Jódar entre los diez primeros de la clasificación mundial, el que menos tiempo ha tardado en lograrlo desde su debut en el circuito.

El madrileño, que desde que inició su recorrido en el tour profesional ha tardado 287 días en situarse en el top ten, deja atrás el registro del brasileño Gustavo Kuerten, que tenía el récord con 490.

Ha sido precisamente el que fue su verdugo en el torneo de Basilea, en primera ronda, Vacherot, el que le ha impulsado entre los diez mejores del mundo al vencer en semifinales del evento helvético a Fritz por 7-6(5) y 6-3.

El madrileño ha protagonizado un gran ascenso. Con sus 287 días para llegar entre los mejores, superó los registros de Carlos Alcaraz, que necesitó 336 días; el serbio Novak Djokovic, con 623; Rafael Nadal, 735; Jannik Sinner, 735; y Roger Federer, 973 días para ingresar entre los diez primeros del ránking ATP.

Entre los otros españoles, Alejandro Davidovich cae dos plazas, hasta la decimoséptima, con 2.510; Dani Mérida, se mantiene en la 42ª, con 1.195; Jaume Munar, en la 65ª, con 825; Martín Landaluce, en la 67ª, con 822; y Pablo Carreño, en la 74ª, con 773.