Francisco Cerundolo se retira lesionado en su primer partido en París

El argentino tiró la toalla tras ceder el segundo juego del tercer set, visiblemente disminuido físicamente, tras haber sido atendido en la espalda por un fisio y cuando el marcador era de 3-6, 7-6(2) y 2-0.

Una derrota con la que cierra su temporada, en la que se ha quedado a una victoria de las 39 que consiguió en 2023, su récord en un curso, pero también a un triunfo de los diez en Masters 1.000, en un año en el que su mejor actuación en esos torneos fueron los cuartos de final de Miami.

El argentino, favorito 16, había dominado al francés, número 68 del mundo, con soltura en la primera manga, pero el duelo se equilibró en la segunda, donde el servicio potente del galo fue más efectivo.

Pese a ello, Cerundolo consiguió arrebatar el noveno juego para ponerse 5-4 y servicio para cerrar el partido. Pero no lo hizo, y los problemas en la espalda fueron más evidentes, hasta que se vio obligado a la retirada en su quinta aparición consecutiva en el último Masters 1.000 del año, en el que había avanzado a tercera ronda en las tres últimas.

La caída de Cerundolo se suma a las tres argentinas de la víspera, su hermano Juan Manuel, Mariano Navone y Sebastián Baez, que había sido rescatado de la fase previa.

Argentina cuenta aún con dos bazas en el torneo, Juan Martín Etcheverry, que se mide al ruso Andrey Rublev, y Thiago Agustín Tirante, que sustituyó en el cuadro final al italiano Flavio Cobolli, lesionado, y que se medirá este miércoles con el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Arthur Gea, invitado por los organizadores.