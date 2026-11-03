ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Tenis
03 de noviembre de 2026 - 17:05

Shelton, primer clasificado para la tercera ronda

Imagen sin descripción

París, 3 nov (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, cuarta raqueta del mundo, es el primer clasificado para la tercera ronda del Masters 1.000 de París, tras derrotar en un duelo de zurdos, por 6-3 y 6-4, al británico Cameron Norrie, que el año pasado superó en segunda ronda al español Carlos Alcaraz.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Es la segunda vez que Shelton consigue 42 triunfos en un curso, tras 2024, y se medirá por un puesto en cuartos de final contra el ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci y el francés Arthur Rinderkhech.

Shelton, que a partir del año próximo estará entrenado por el ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero, que fue técnico de Carlos Alcaraz, se mostró muy superior a un Norrie, de 31 años, aquejado de problemas físicos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: dos ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar