Shelton, primer clasificado para la tercera ronda

París, 3 nov (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, cuarta raqueta del mundo, es el primer clasificado para la tercera ronda del Masters 1.000 de París, tras derrotar en un duelo de zurdos, por 6-3 y 6-4, al británico Cameron Norrie, que el año pasado superó en segunda ronda al español Carlos Alcaraz.
Es la segunda vez que Shelton consigue 42 triunfos en un curso, tras 2024, y se medirá por un puesto en cuartos de final contra el ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci y el francés Arthur Rinderkhech.
Shelton, que a partir del año próximo estará entrenado por el ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero, que fue técnico de Carlos Alcaraz, se mostró muy superior a un Norrie, de 31 años, aquejado de problemas físicos.