Shelton, primer clasificado para la tercera ronda

Es la segunda vez que Shelton consigue 42 triunfos en un curso, tras 2024, y se medirá por un puesto en cuartos de final contra el ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci y el francés Arthur Rinderkhech.

Shelton, que a partir del año próximo estará entrenado por el ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero, que fue técnico de Carlos Alcaraz, se mostró muy superior a un Norrie, de 31 años, aquejado de problemas físicos.