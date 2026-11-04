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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 13:05

El peruano Buse fulmina a Medvedev

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París, 4 nov (EFE).- El peruano Ignacio Buse consiguió la gesta de derrotar al ruso Daniil Medvedev en la segunda ronda del Masters 1.000 de París, 6-4, 6-4, para clasificarse por primera vez en su carrera para los octavos de final de un torneo de esta categoría.

Por EFE
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El tenista de 22 años, actual número 33 del mundo, derrotó por vez primera a un tenista del top-10, un Medevedev, ganador de París en 2020 y actual número 5 del mundo, que llegaba en buena racha, con solo tres derrotas desde septiembre, periodo en el que se clasificó al menos para las semifinales de los cinco torneos que disputó y ganó los de Hangzhou y Almaty.

El ruso es, además, el tenista que más partidos ha disputado sobre pista dura este curso, 41.

No se amilanó el peruano, el primero en derrotar a un top-10 desde que en 2008 Luis Horna venciera al francés Richard Gasquet en Roma.

Buse, el primer peruano que ganaba un partido en el Masters 1.000 de parís, se medirá por un puesto en los cuartos de final contra el vencedor del duelo entre el ruso Karen Khachanov y el portugués Nuno Borges.

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