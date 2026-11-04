Tiafoe cae contra el francés Halys y compromete sus opciones de acudir a Turín

El galo, que a sus 30 años firmó la victoria contra un rival de mejor ránking de su carrera, se impuso al número 8 del mundo por 6-3, 1-6 y 7-6(9), en un duro partido que abrió la jornada en la pista central del torneo bajo techo de la capital francesa.

A la primera se apuntó el duelo el francés, que en toda su carrera solo había derrotado a un top-10, el ruso Andrey Rublev el año pasado en Dubai.

Será la tercera vez que juegue los octavos de final de un Masters 1.000 y lo hará contra el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el español Daniel Mérida.

La derrota deja la clasificación de Tiafoe para el Torneo de Maestros en el aire. El estadounidense es actualmente octavo con 3.390 puntos, pero está a merced de ser superado por hasta cuatro tenistas, el australiano Alex de Miñaur, el serbio Novak Djokovic, y los estadounidenses Taylor Frtiz y Paul.

El español Rafael Jodar ocupa ahora la novena posición, la última clasificatoria por la baja por lesión del italiano Jannik Sinner, pero este martes cayó en segunda ronda frente al noruego Casper Ruud.

Además, la eliminación de Tiafoe coloca entre los ocho mejores de forma matemática al francés Arthur Fils, actualmente séptimo del ránking, antes incluso de comenzar su partido ante el checho Tomas Machac.

Fils será el primer francés que dispute el Trofeo de Maestros desde Gael Monfils hace diez años.