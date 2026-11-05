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Tenis
05 de noviembre de 2026 - 09:00

Tommy Paul avanza en París y mantiene opciones de acudir a Turín

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París, 5 nov (EFE).- El estadounidense Tommy Paul se clasificó para cuartos de final del Masters 1.000 de París tras derrotar al francés Quintin Halys, 7-6(3) y 6-4, por lo que mantiene opciones de lograr una de las dos plazas que quedan vacantes para el Trofeo de Maestros de Turín, que reúne a los ocho mejores del año.

Por EFE
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Para conseguirlo, Paul debe llegar a la final de París, lo que desbancaría de ese torneo al español Rafa Jodar, eliminado ya en el último Masters 1.000 del año y que, actualmente, ocupa la última plaza clasificatoria para Turín.

Paul se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre su compatriota Ben Shelton, tercer favorito, y el francés Arthur Rinderknech.

La plaza de Jodar en Turín también está amenazada por el estadounidense Taylor Fritz, que se mide en octavos de París al francés Arthur Fils, sexto favorito. Fritz tiene que alcanzar las semifinales para desplazar a Jodar del Trofeo de Maestros.

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