Alcaraz firma otra gesta camino de sus primeras semifinales en Masters 1.000 de París

El número 3 del mundo estuvo contra las cuerdas, pero una vez más se aferró al duelo desde el borde del precipicio para dar la vuelta al partido, 6-7 (10), 7-5 y 6-3 en dos horas y 45 minutos, y encadenar una séptima victoria que le coloca por cuarta temporada por encima de las 40 en un mismo año.