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Tenis
06 de noviembre de 2026 - 15:25

El francés Van Assche jugará su primera semifinal de un Masters 1.000

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París, 6 nov (EFE).- El francés Luca van Assche jugará la primera semifinal de un Masters 1.000 de su carrera, tras haber ganado en los cuartos de París al australiano Rinky Hijikata, 6-4, 6-7(4) y 7-5, donde se medirá al estadounidense Ben Shelton, número 4 del mundo.

Por EFE
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Será la segunda vez que el tenista galo, de 22 años, llegue tan alto en un torneo, tras haber ganado en julio pasado en Estoril el primero de su carrera. Con este triunfo, Van Assche ascenderá al puesto 34 del ráking.

El francés, que había eliminado al argentino Mariano Navone, al estadounidense Learner Tien, cabeza de serie 15, y al italiano Lorenzo Musetti, doblegó también al correoso Hijikata, el último superviviente de la fase previa, que se va del torneo tras haber derrocado al serbio Novak Djokovic, el hombre con más triunfos y más títulos bajo el techo de París.

La otra semifinal saldrá de los duelos entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud frente al portugués Nuno Borges.

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