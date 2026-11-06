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Tenis
06 de noviembre de 2026 - 05:35

Lluvia de oro en Indian Wells

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Chicago (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Nueva sede y nuevo patrocinador. Una suculenta bolsa de premios como reclamo, después de que en 2025 alcanzara la cifra récord de 15,5 millones de dólares. Las Finales WTA estrenan Indian Wells del 8 al 15 de noviembre. El reto, según la presidenta del circuito, es convertirlas en el "Super Bowl del deporte femenino". Elena Rybakina, defensora del título, llega a California tras ganar dos 'grandes' y más de once millones en premios en 2026.

Por EFE
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El desembarco al desierto californiano llega acompañado por un nuevo socio. La compañía de productos lácteos FAGE dará nombre a las Finales desde esta edición y mantendrá el patrocinio cuando el torneo se traslade a Charlotte, hasta 2029.

La presidenta de la WTA, Valerie Camillo, resumió la ambición al anunciar el acuerdo. Pretende convertir las Finales en el "Super Bowl del deporte femenino". El contrato se suma a las alianzas a largo plazo anunciadas este año por el circuito con Mercedes-Benz y Accenture.

Indian Wells supone un cambio de condiciones. Para el comienzo del torneo se esperan máximas cercanas a los 25 grados y mínimas alrededor de los doce, con un descenso notable de temperatura entre el día y la noche.

La posibilidad de jugar con frío nocturno ya llamó la atención de Coco Gauff cuando se anunció la sede. La estrella estadounidense expresó su preferencia por disputar los encuentros durante el día.

Las jornadas comenzarán al mediodía, hora local, con los dos partidos individuales antes de los dos de dobles, tanto en la fase de grupos como en las semifinales. La final individual también se disputará a las doce, seguida por la de dobles.

El horario permitirá aprovechar las horas más cálidas del desierto, aunque los últimos encuentros dependerán de la duración de los anteriores.

Elena Rybakina llega como número uno y defensora del título, después de ganar este año el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, en ambos casos ante Aryna Sabalenka.

La bielorrusa regresa al escenario donde conquistó el título WTA 1.000 de marzo, antes de completar el doblete de Indian Wells y Miami.

Rybakina acumula 11,1 millones de dólares en premios esta temporada y Sabalenka, 8,1 millones, según sus fichas oficiales de la WTA. Estas cantidades no incluyen sus ingresos por patrocinios.

Completan el cuadro individual Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina, Karolina Muchova y Linda Noskova. Andreeva y Noskova debutarán tras conquistar Roland Garros y Wimbledon, respectivamente; Gauff y Pegula serán las principales referencias estadounidenses.

La edición de 2025 repartió 15,5 millones de dólares en premios y Rybakina cobró 5,235 millones por ganar invicta las Finales de 2025, según los datos oficiales de la WTA. La bolsa de este año está pendiente de confirmación oficial.

Cristina Bucsa disputará por primera vez las Finales junto a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez. La pareja ganó en Guadalajara, alcanzó la final de Roma y llegó a semifinales en Indian Wells en marzo, una experiencia que podrá aprovechar en su regreso al desierto californiano.

Las ocho parejas jugarán, como las participantes individuales, una fase de grupos antes de las semifinales y la final. El formato garantiza al menos tres encuentros para cada participante.

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