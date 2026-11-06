Rafael Nadal: "Los jóvenes de ahora tienen más oportunidades que los de antes"

"No puedes estar satisfecho al 100 % de ti mismo si no has explorado todos tus límites. Si no trabajas lo suficientemente duro, si no sufres, mental y físicamente. En las derrotas y en las victorias te haces más fuerte, descubres la persona que eres", aseguró el ganador de 14 ediciones de Roland Garros en una entrevista que publica este viernes el diario Le Figaro.

"Eso puede crear confusión en la mente de la generación más joven, que cree que puede tenerlo todo enseguida. En mi opinión, la vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer. Creo más bien que es al revés: los jóvenes tienen, en general, más posibilidades que antes", afirmó el extenista, que consideró que "las cosas que son verdaderamente importantes llevan su tiempo, no llegan así como así".

Para conseguirlas, dijo, "hay que invertir horas y horas, días de trabajo", al tiempo que dio importancia a "una buena educación y buenos valores".

"Quizá hay que volver a enseñar a la joven generación que, para hacer bien las cosas, hay que trabajar duro", dijo.

Asentado en su ciudad de Manacor, donde se mostró orgulloso de la academia que ha levantado y donde aspira a unificar los valores del deporte y de la educación, Nadal aseguró que no echa de menos el tenis y que ahora su vida está dedicada en un 99 % al cuidado de sus hijos.

En cuanto a la academia, señaló que la creó como "una herencia" que "alía deporte y educación": "En un mundo que cambia muy rápido, el bienestar, el hecho de cuidar el cuerpo es algo que contará cada vez más. Cada día más gente va a practicar deporte, porque está demostrado que es bueno para la salud. En cuanto a la educación, es la base del futuro. Tenemos un método que puede ser copiado en todo el mundo", indicó.