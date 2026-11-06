Shelton alcanza su primera semifinal en París y aparta a Paul de Turín

Un rival menos en esa carrera para el español Rafael Jodar, al que ya sólo el estadounidense Taylor Fritz puede apartar del torneo que reúne a los ocho mejores del final del año. Una cita para la que, con la derrota de Paul, ya tiene garantizado el billete su compatriota Frances Tiafoe, por lo que sólo falta una plaza por dirimir.

Shelton, cuarta raqueta del mundo y uno de los jugadores más prometedores del circuito a sus 24 años, buscará su tercera semifinal de un Masters 1000 ante el ganador del duelo entre el francés Luca van Assche y el australiano Rinky Hijikata, procedente de la fase previa.

El estadounidense, que a partir del año próximo integrará a Juan Carlos Ferrero en el equipo técnico que ahora compone su padre, demostró que es el más potente tenista de su país en la generación actual. Sólo ha perdido dos partidos contra compatriotas desde julio pasado.

Finalista del pasado Abierto de Estados Unidos, ganador de cuatro torneos esta temporada, entre ellos el Masters 1000 de Montreal, tuvo que batallar ante un Paul que perseguía convertirse en el tercer tenista con 50 victorias esta temporada, tras el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev.

No se lo puso fácil el actual 14 del 'ranking', que soñaba con alcanzar la final en el último Masters 1000 del año para lograr un billete con destino a Turín.

La carrera por ese torneo es ahora cosa de dos. Jodar, eliminado en segunda ronda, tendrá que esperar a que Fritz no supere esta tarde a Carlos Alcaraz para conseguir el pase matemático.