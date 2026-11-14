ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Tenis
14 de noviembre de 2026 - 19:10

Andreeva derrota a Pegula y se clasifica para la final de las Finales WTA

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- La rusa Mirra Andreeva selló este sábado su pase a la final de las Finales de la WTA tras derrotar a la estadounidense Jessica Pegula y espera a la vencedora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y la checa Linda Noskova.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Andreeva, número 3 del mundo, derrotó a Pegula (n.5) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos de partido. La victoria de este sábado asegura a Andreeva subir hasta el número 2 del mundo, superando a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Andreeva, vigente campeona de Roland Garros y de solo 19 años, se clasificó para la final en su primera participación en las Finales de la WTA. La rusa no ha cedido un solo set en sus cuatro partidos en el torneo.

Andreeva y Pegula se enfrentaban este sábado por primera vez en un duelo cargado de morbo después de que la estadounidense tildara a la rusa de "diva" en una conversación privada con su entrenador captada por micrófonos del torneo.

Pegula se disculpó con Andreeva y con su entrenadora, la española Conchita Martínez, pero el episodio ha dado mucho de qué hablar en el torneo que se disputa en Indian Wells (Estados Unidos).

Pegula, muy agresiva en el segundo saque de Andreeva, se adelantó en ambos sets con 'break' a favor, pero la rusa recuperó ambos juegos de inmediato. Un segundo 'break' en cada set le dio la victoria y el pase a la final.

Un momento que pudo cambiar el rumbo del partido llegó con 5-3 en el primer set, cuando Pegula desperdició una clara oportunidad de 'break' con una volea franca. Apenas dos puntos después, Andreeva se adjudicó la primera manga.

Andreeva terminó con 17 puntos ganadores y 26 errores no forzados, por solo 12 ganadores y 32 errores de la estadounidense.

La ucraniana Svitolina (n.6) y la checa Noskova (n.8) se jugarán este mismo sábado el segundo billete a la final.

Las Finales se disputan en el complejo de Indian Wells después de que la WTA rescindiera, un año antes de lo previsto, el contrato que otorgaba a Riad la sede del torneo hasta 2026 tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más
05
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más

Te puede interesar