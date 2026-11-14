ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Tenis
14 de noviembre de 2026 - 12:05

Fritz sufre ante Tirante y consigue su duodécimo título ATP en Estocolmo

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz se proclamó campeón este sábado del ATP 250 de Estocolmo tras derrotar al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-2, 4-6 y 7-6(3) en un partido en el que sufrió durante dos horas y cuarto de partido y consiguió su duodécimo título en el circuito ATP.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El número 10 del mundo y primer cabeza de serie del torneo se adjudicó el primer set por 6-2, pero el argentino, que disputó su primera final, mantuvo el nivel competitivo del partido y se llevó el segundo por 6-4. La final se decidió en el tercer set, cuando Tirante forzó el 'tie-break', pero finalmente perdió cuatro bolas de partido que sentenciaron el partido a favor del norteamericano.

Fritz partió como favorito del torneo ante Tirante, número 51 del ránking ATP, que afrontó la primera final de su carrera en el circuito profesional y quería convertirse así en el tercer tenista argentino en conquistar el torneo sueco, después de Juan Martín del Potro en 2016 y 2017 y David Nalbandian en 2008.

El enfrentamiento supuso el segundo cara a cara entre ambos, después de que Tirante se impusiera a Fritz en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal por 7-5 y 6-3 el pasado mes de agosto.

En la primera manga, Fritz impuso su superioridad y aprovechó los ocho errores que tuvo el argentino y respondió con solvencia para adjudicarse el primer set por 6-2.

Sin embargo, el partido cambió en el segundo juego cuando Tirante elevó su nivel, comenzó a jugar con mayor soltura y aprovechó los errores del rival. El encuentro se igualó en el marcador 4-4 y finalmente, el argentino confirmó su reacción, apoyado en sus golpes de derecha, y se llevó el segundo set por 6-4.

La última manga fue el reflejo de lo que fue el partido: un tira y afloja constante entre ambos. El norteamericano intentó controlar el juego, pero el número 51 no le dejó y forzó el 6-6 para llevar el partido al 'tie-break'.

Tirante tuvo opciones de dar la sorpresa, pero cuatro errores de pérdida de bolas le acabaron pesando ante la experiencia de Fritz que supo aprovechar sus oportunidades y cerrar el partido por 7-6(3).

De esta forma, Taylor Fritz consiguió su segunda victoria de la temporada, la primera fue ante Jódar en el ATP 500 de Washington, y se estrena con su primer título en pista cubierta, un título que se le había resistido. Tirante, por su parte, luchó hasta el final y dio la cara en su primera final ante un gran rival.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
04
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
05
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más

Te puede interesar