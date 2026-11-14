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Tenis
14 de noviembre de 2026 - 11:55

Los argentinos Ugo Carabelli y Burruchaga, favoritos en un nuevo Abierto de Uruguay

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Montevideo, 14 nov (EFE).- Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga -ambos en el top 100 del ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)- parten como favoritos a quedarse con la vigesimoquinta edición del Abierto de Uruguay, que se disputará desde este domingo en Montevideo.

Por EFE
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Las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club serán testigo de una semana de encuentros que permitirán avanzar a los mejores y desembocarán en la gran final del próximo 22 de noviembre.

Ese día se conocerá al nuevo campeón de un torneo que otorgará a quien se lleve el título 75 puntos para el ránking ATP y 50 al que acabe en el segundo puesto.

Además, entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas.

En esta oportunidad, los grandes favoritos son los argentinos Ugo Carabelli y Burruchaga, mientras que otra de las presencias destacadas es la del portugués Henrique Rocha, número 100 del ránking ATP.

Ugo Carabelli ganó este año por segunda vez consecutiva el Challenger de Rosario. Tras derrota en la final de 2025 al boliviano Hugo Dellien, venció en febrero de 2026 a Burruchaga en el juego por el título.

Mientras tanto, Burruchaga conquistó este año el Challenger de São Paulo tras ganarle la final al portugués Jaime Faría, mientras que avanzó hasta el último juego en el ATP de Houston y allí cayó ante el estadounidense Tommy Paul.

Rocha, por su parte, conquistó en 2026 el Challenger de Brasilia venciendo en la final al paraguayo Daniel Vallejo y el Challenger de Perugia derrotando al español Daniel Mérida.

Otros deportistas que dirán presente este año son los locales Franco Roncadelli y Joaquín Aguilar Cardozo, el boliviano Hugo Dellien, el brasileño Thiago Seyboth Wild, el estadounidense Tristan Boyer y el español Max Alcalá Gurri.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó a lo largo de su historia con destacadas participaciones como las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro, Diego Schwartzman, Guillermo Cañas y Guido Pella; los españoles Tomás Ventura y Jaume Munar; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años.

En tanto, el uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título al hacerlo en 2009, 2014 y 2017, mientras que el actual campeón es el chileno Cristian Garín.

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