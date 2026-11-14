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Tenis
14 de noviembre de 2026 - 19:25

Sabalenka se disculpa con espectadores a los que increpó en el partido contra Svitolina

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Washington, 14 nov (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka pidió disculpas este sábado a los espectadores a los que increpó durante el partido de las Finales de la WTA que perdió el viernes ante la ucraniana Elina Svitolina en Indian Wells (Estados Unidos).

Por EFE
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En un momento del partido, que supuso su eliminación del torneo, Sabalenka profirió insultos en ruso contra espectadores ucranianos que animaban a Svitolina.

"Mis palabras no iban dirigidas a Elina. Estaba frustrada con un pequeño grupo de espectadores que celebraban de manera hostil mis errores y reaccioné de manera emocional en el momento", aseguró Sabalenka en un comunicado en redes sociales.

"Dicho esto, debería haber manejado mi frustración de otra manera y pido disculpas a cualquier persona a la que haya ofendido", sostuvo la bielorrusa, que dijo que su rival "jugó un gran partido" y le deseó "todo lo mejor para el resto del torneo".

Las palabras de Sabalenka añaden leña al fuego a la tensión que se vive en los partidos entre algunas jugadoras ucranianas -como la propia Svitolina- y sus rivales rusas o bielorrusas, a las que niegan el saludo desde que estalló la guerra en Ucrania en 2022.

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