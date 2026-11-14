Svitolina aplasta a Noskova y se cita con Andreeva en la final de las Finales de la WTA

Svitolina, número 6 del mundo y campeona de las Finales de la WTA en 2018, sentenció a Noskova (n.8) por 6-2 y 6-1 en apenas 65 minutos de partido. La ucraniana firmó una semifinal casi perfecta: rompió cinco veces el saque de Noskova, ganó el 64 % de los puntos y terminó con 20 golpes ganadores y solo 12 errores no forzados.

Antes del Svitolina-Noskova, Andreeva superó a la estadounidense Jessica Pegula (n.5) por 6-3 y 6-4.

Andreeva y Svitolina se enfrentaron el lunes en su debut en la fase de grupos, con un contundente triunfo de la rusa por 6-4 y 6-0.

"Soy una jugadora completamente distinta a la del primer partido. No estaba jugando de la manera adecuada. Lo daré todo e intentaré hacerlo lo mejor posible", dijo Svitolina en declaraciones a pie de pista tras su clasificación a la final.

Svitolina ha ido de menos a más en el torneo. Tras esa derrota, la ucraniana estuvo a las puertas de la eliminación en su segundo partido, ante la checa Karolina Muchova, pero logró remontar y desde entonces ha firmado un torneo muy sólido.

La final entre Andreeva y Svitolina arrancará este domingo a las 12.00 hora local de California (20.00 GMT).

Las Finales se disputan en el complejo de Indian Wells después de que la WTA rescindiera, un año antes de lo previsto, el contrato que otorgaba a Riad -capital de Arabia Saudí- la sede del torneo hasta 2026, tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.