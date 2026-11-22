Fuera se quedó Argentina, eliminada por Japón (4-0).

Esos siete equipos se unen a los de Bélgica, China, España, Gran Bretaña, Italia, Kazajistán y Ucrania, derrotados de las Finales de este 2026 y de los que saldrán los siete duelos clasificatorios de 2027.

En las eliminatorias disputadas este fin de semana, Brasil superó a Canadá gracias a Gabriela Ce y a Leme Da Silva, que logró el punto definitivo. Luisa Stefani y Laura Pigosi obtuvieron el tercer punto necesario con el dobles.

Japón arrolló a Argentina, que no ganó ninguno de los cuatro partidos jugados. Justina González Daniele y Maria Florencia Urrutia perdieron los primeros individuales contra Mai Hontama y Himeno Sakatsune. Luciana Moyano y González Daniele también fueron derrotadas en dobles.

Además, Polonia ganó a Suecia (3-2), Eslovenia a Indonesia (4-0), Estados Unidos a Hungría (3-0), Australia en Francia (0-3) y Tailandia a Suiza (3-1).