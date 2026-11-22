Brasil y Polonia ganaron por 3-2 en sus eliminatorias contra Canadá y Suecia, respectivamente, asegurándose así su participación en las eliminatorias de la Copa.

Así, la tenista brasileña Nauhany Vitoria Leme da Silva derrotó a la canadiense Clemence Mercier para sellar la victoria de Brasil frente a Canadá, mientras que Linda Klimovicova remontó un set en contra para vencer a Caijsa Wild Henneman y darle la victoria a Polonia frente a Suecia.

Anteriormente, Eslovenia se había impuesto con facilidad por 4-0 en casa ante Indonesia en Velenje, donde Nika Radisic y Andreja Klepac, de 40 años, consiguieron el punto decisivo en el partido de dobles.

Las cuatro eliminatorias restantes de las rondas de 'play-off' de este fin de semana comenzaron el sábado, con Australia, Japón y Tailandia liderando todas por 2-0, mientras que la eliminatoria entre EE. UU. y Hungría quedó suspendida debido a la lluvia.