En la madrugada de este domingo Leyla Fiorella Brítez Risso arrancó con autoridad su participación en el ITF W75 City of Playford Tennis International, en Australia. La paraguaya, actualmente en el puesto 617 del ranking WTA y con mejor ubicación histórica en el Nº 617, superó con contundencia a la local Catherine Aulia por 6-1 y 6-0, para avanzar a la ronda final de la clasificación.

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La tenista de 22 años resolvió sin mayores complicaciones su estreno en las canchas duras del Playford Tennis Centre, en Adelaida, y quedó a una victoria de acceder al cuadro principal del certamen australiano.

En busca de ese objetivo, Brítez Risso enfrentará a otra representante local, Eva López, en el último partido de la qualy. El duelo otorgará a la ganadora el boleto al cuadro principal, cuya competencia comenzará el martes 24 de noviembre.

La paraguaya atraviesa una temporada de crecimiento en el circuito internacional, con más de 30 victorias en el año y presencia en torneos de Australia, donde viene sumando experiencia y resultados que le permiten seguir escalando en el ranking mundial.

El City of Playford Tennis International, de categoría W75, representa otra oportunidad para Brítez Risso de consolidar su buen momento y buscar puntos importantes en la clasificación de la WTA, en una gira australiana que reúne a varias jugadoras de nivel internacional.

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Si supera la última instancia de clasificación, Leyla tendrá la posibilidad de medirse en el cuadro principal con figuras como la china Shuai Zhang y las locales Emerson Jones y Maddison Inglis, en un torneo que forma parte de la última etapa de la carrera australiana por una invitación al Abierto de Australia.