Zverev, que ya tenía asegurado el número uno ante la baja del italiano, concluye 2026 con 10.350 puntos y una notable ventaja sobre Sinner (7.950), al que se acercó notablemente Alcaraz tras añadir los 1.500 por su victoria en la gran final de este domingo ante el alemán.

El estadounidense Ben Shelton (5.570) y el ruso Daniil Medvedev (4.220), semifinalistas, son cuarto y quinto; el francés Arthur Fils (3.825) arrebata la sexta plaza a Flavio Cobolli (3.680); y los estadounidenses Frances Tiafoe (3.590) y Taylor Fritz (3.300) preceden al español Rafa Jódar (3.234), que acaba el curso en un brillante décimo puesto.

El resto de la lista apenas sufre variaciones importantes, con lo que Francisco Cerúndolo es el mejor argentino en el puesto vigésimo con 2.220, en tanto que Tomás Martín Etcheverry sigue en el 29 con 1.640, Thiago Agustín Tirante en el 47 con 1.197, Mariano Navone en el 49 con 1.095, Sebastián Báez en el 53 con 1.040, Juan Manuel Cerúndolo en el 54 con 1.015, Camilo Ugo Carabelli en el 65 con 845, Facundo Díaz en el 66 con 836, Román Andrés Burrochaga sube al 79 con 735 y Marcu Trungelliti baja al 92 con 660.

El chileno Alejandro Tabilo continúa en la trigésima primera plaza con 1.595 puntos y el peruano Ignacio Buse en la trigésima tercera con 1.495, en tanto que el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo retrocede a la 61 con 897.