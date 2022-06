INFORMACIONES RURALES

Poco uso de tecnología en trigo

Desde ABC Rural conversamos con el agrónomo Alfonso Guerrero, técnico y especialista en trigo quien expresó su preocupación en este momento de desarrollo del cultivo. “Tenemos datos de que muchos productores no están aplicando la tecnología suficiente en sus cultivos de trigo, entiéndase nula aplicación de fertilizantes o uso de semillas no certificadas, incluso muchos señalan que van a la suerte, si sale bien y si no sale será para cobertura, situación que no solo complica la posibilidad de contar con trigo nacional, sino que agronómicamente puede perjudicar al productor que apunte a la zafra de soja 2022/2023″. apuntó

Instan al uso de semillas certificadas

Una importante campaña de concienciación ha unido a dos importantes instituciones como la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf) y la Asociación de Obtentores Vegetales (Parpov), promoviendo el uso legal de defensivos agrícolas y semillas certificadas. Dentro de la campaña se insta a productores a no utilizar productos ilegales o sin certificación, dejándose engañar por bajos precios que terminan perjudicando a la producción final a la hora de la cosecha.

Uruguay no dejará de vacunar contra aftosa

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, señaló al Suplemento Rurales El País de Uruguay, que “no está en los planes del gobierno dejar de vacunar en este período. Uruguay exporta más del 80% de la carne que produce y siendo país libre de fiebre aftosa con vacunación, accede a Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros exigentes mercados, gracias a este estatus”.