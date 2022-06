Paraguay debe acortar ciclos productivos en ganadería bovina

“Estamos convencidos que Paraguay tiene amplias posibilidades de producir carne y mejorar los índices de fincas que actualmente se encuentran en este rubro. La eficiencia reproductiva juega un papel muy importante en lo referente a kilogramos de carne producidas por hectárea, ya que en este aspecto se considera el uso de la tecnología para mejorar los sistemas de cría de terneros, logrando así una sustentabilidad del proceso de producción de carne”, explicó primeramente el profesional que diserto en el Congreso Internacional organizado por Gestión Ganadera.

Acortar los ciclos y otras tecnologías

A la consulta de como se pueden acortar los ciclos en ganadería el doctor Pietro dijo. “La disminución de la edad del primer parto en vacas (antes 3 años, hoy 14 meses); la rápida terminación del toretón o novillo (antes 36 meses, hoy 15 meses); mejorar la eficiencia de las vacas adultas mediante el uso de tecnologías actualizadas, entre ellas la aplicación de IATF (inseminación artificial a tiempo fijo), la cual ha demostrado mejores números que la monta natural, dando como resultado la capacidad de producir más terneros y de mejor calidad genética, mayor producción de carne por hectárea y por ende mejor ganancia para el ganadero, sin dejar de tener en cuenta el cuidado medioambiental”.

Diferencias de manejo entre ganado cebuíno y taurino

“Actualmente se sabe que el ganado cebuíno metaboliza más lentamente que el ganado taurino, éste es un aspecto a tener en cuenta al momento de hacer programas reproductivos asistidos, donde se atiende la cantidad de hormonas a ser administradas de manera a obtener resultados predecibles. Tal vez parezcan detalles, pero son muy importantes para el éxito del trabajo”, resaltó el profesional.

Importancia de la nutrición

A la consulta de si la nutrición es importante dentro de algún protocolo de reproducción, el doctor Baruselli enfatizó. “La nutrición y sanidad son los dos pilares más importantes para obtener la mejor eficiencia productiva y reproductiva de una finca. Si una vaca tiene una condición corporal baja, no se encuentra acumulando grasa subcutánea, no posee buen metabolismo energético debido a la deficiencia nutricional, seguramente no responderá de manera adecuada a las tecnologías aplicadas. La base es la buena nutrición, ofreciendo el alimento adecuado de acuerdo a la categoría para lograr la eficacia reproductiva”.

IATF en Brasil: se gasta 1 dólar, se ganan 5 dólares

Finalmente le consultamos sobre como esta el uso del IATF (inseminación artificial a tiempo fijo) en Brasil, y si ayudo a acortar los ciclos productivos. “Gracias al IATF se produce más con menos. Hace 20 años atrás, Brasil inseminaba solo el 5% de las matrices (vacas), hoy en día ese porcentaje es de 25%, aumentando significativamente la cantidad de vacas preñadas utilizando esta tecnología (Brasil tiene 250 millones de bovinos). Si bien aún se utiliza la monta natural como forma de inseminar, se debe tener en cuenta que la genética aplicada en los programas de inseminación, son de altísima calidad. Hace uno años, Brasil comercializaba 7 millones de dosis de semen, actualmente se comercializan 28 millones de dosis; anteriormente se realizaban 100.000 sincronizaciones, ahora en 2021 se realizaron 26,5 millones de sincronizaciones del celo animal. Un aspecto interesante a resaltar, es que por cada 1 dólar que el productor invierte en IATF en la cadena de producción de ternero, se obtiene un ingreso de 5 dólares en 18 meses aumentando la ganancia con poca inversión, por lo que es una tecnología eficiente también desde el punto de vista económico, mejorando la producción por hectárea y la sustentabilidad económica que al final es lo que se busca en toda producción agropecuaria en el mundo”.