La producción ovina deja buena ganancia

“Yo soy muy optimista, el mercado de la producción ovina ha crecido mucho y me remonto al año 2008 cuando nosotros empezamos, faltaba cantidad y buena calidad de reproductores y corderos. Actualmente hay más animales y más calidad, pero que aún se debe mejorar; además el consumo de la carne ovina ha crecido y eso estimula a los productores”, confirmó Brits que llegó desde Sudáfrica hace varios años y fue uno de los que introdujeron la raza Dorper en Paraguay.

Más productores

“Dentro de este crecimiento que ha tenido la ovinocultura creemos que lo destacable es que se han sumado nuevos actores a la cadena de producción, y no solo productores que ya son ganaderos, sino gente que empieza en la producción pecuaria con la cría de ovejas, y es allí donde la gente se debe asesorar, y no solo eso, sino también tener a personales capacitados; en Caaguazú, que es donde estamos con nuestra cabaña hace 14 años, éramos 5 criadores, hoy somos más de 100″, explicó el productor.

Se gana el doble con los ovinos

“Todo en la vida hay que hacerlo bien, y aquel que se dedique a la cría de ovinos debe tener una buena mano de obra porque el trabajo es mucho más que en la cría de bovinos, pero la ganancia por hectárea es el doble considerando el costo de personal. Por ejemplo, 1 vaca adulta es equivalente a 7 ovinos; esta vaca entrega 1 ternero al año que se puede vender como máximo a G. 2.300.000 (desmamante) para luego engordar en 14 meses. En ese mismo espacio uno puede tener 7 ovejas y con un buen manejo estas pueden entregar como mínimo hasta 10 crías al año, y en los otros 5 meses se engorda y se vende terminado a G. 450.000 que sumarían G. 4.500.000 al año por hectárea, utilizando números rápidos”, dijo Brits.

Mercado interno y luego exportación

En cuanto a la posibilidad de exportar carne de cordero sin cubrir el mercado interno, le consultamos al técnico y asesor. “Creo que lo primero debe ser cubrir el mercado interno con calidad de carne para poder tener precio, luego de eso se puede pensar en la exportación, pero para enviar carne fuera del país no solo se requiere de calidad sino también de volumen y eso no lo tenemos; mercados interesados hay muchos, incluso nuestro vecino Brasil puede comprar, pero no tenemos la cantidad suficiente todavía”.

Qué falta para mejorar

“Creo que destacamos las virtudes de la producción ovina bien hecha, pero también tenemos que reconocer que aún debemos mejorar varias cosas, necesitamos lograr una mejor calidad de carne, invertir más en personal capacitado, contar con profesionales especialistas y mercados más directos para la comercialización a buen precio”, dijo Brits.

Será jurado en Expo Palermo

Considerada una de las exposiciones más importantes del continente, Brits confirmó que fue invitado para ser jurado de la raza Dorper en la Expo Palermo de Argentina, “En los últimos tiempos hemos exportado mucho Dorper a la argentina, no solo nuestra cabaña sino también de otras, incluso podemos decir que un gran porcentaje de la raza que hay en dicho país es paraguaya; esto nos abrió muchas puertas, yo califiqué como jurado internacional Dorper ya en el año 2012, y ahora se dará la oportunidad de poder juzgar en una exposición muy importante como Palermo”, finalizó.